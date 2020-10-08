تجربة مالك الدولية الأولى تنافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان الجونة السينمائي

ينافس الفيلم الروائي الأسترالي حارس الذهب، من إخراج وتأليف رودريك ماكاي وبطولة النجم الشاب أحمد مالك والنجوم الأستراليين المعروفين ديفيد وينهام وجاي رايان، في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي (23 – 31 أكتوبر/تشرين الأول). ومؤخراً حصلت MAD Solutions على حقوق توزيع الفيلم والترويج له في العالم العربي.









وكان حارس الذهب قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث نال استحساناً عالمياً، إذ وصفته مجلة فارايتي بأنه "تجربة ممتعة أخاذة" وقالت الجارديان "فيلم ويسترن في قوة الجلود القديمة وجودة الذهب"، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد إذ كتبت عنه مجلة سكرين دايلي "مالك خاطف للأنظار في دور حنيف (البطولة)".









يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما. كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.









يدور الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 في أستراليا الغربية، يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة. فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة.









وكان قد الفيلم تلقى دعماً إنتاجياً من عدد من الجهات وهي Screen Australia بالاشتراك مع Screen West وLotterywest وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والترويج للفيلم في العالم العربي.