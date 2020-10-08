شاهد.. إنچي خطاب تتألق في أحدث ظهور بإنستجرام

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة إنچي خطاب على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت إنچي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت إنچي بالصورة وهي تلتقط سيلفي ، بإطلالة متميزة مرتدية بنطلون چينز ونسقت معه توب باللون الزيتي وارتدت قبعة وتركت شعرها منسدلاً ، ولم تعلق علي الصورة بشئ.


يُذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.


وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.

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