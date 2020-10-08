قريباً على قناة DMC ومنصة Watch It إطلاق الإعلان الرسمي لحكاية لازم أعيش الختامية لمسلسل إلا أنا للنجمة الشابة جميلة عوض

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
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عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت النجمة الشابة جميلة عوض الإعلان الرسمي لحكاية لازم أعيش وهي ختام مسلسل إلا أنا، والمقرر عرضه قريباً على قناة DMC ومنصة Watch It. 
لازم أعيش من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي، وبطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، وهي حكاية من عشر حلقات يخُتتم بها مسلسل إلا أنا.


الرابط للبرومو:  https://www.facebook.com/watch/?v=765610184292197


أحدث أعمال جميلة عوض بطولة فيلم بنات ثانوي، الذي تم عرضه في يناير الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، كما أشاد به الناقد السينمائي طارق الشناوي قائلاً إنه "مغامرة خرجت برة صندوق الأعمال السائدة".


جميلة عوض تنتمي لعائلة فنية، نجحت منذ الظهور الأول على الشاشة في فرض اسمها على الساحة كموهبة واعدة، وذلك نتيجة لتقمصها وحضورها الطاغي، فلفتت الأنظار إليها في دور هانيا في مسلسل تحت السيطرة الذي حصدت عنه العديد من الجوائز، منها جائزة الدير جيست كأفضل ممثلة صاعدة.


انطلقت جميلة بعد ذلك في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المميزة التي فازت عنها بأكثر من عشر جوائز محلية ودولية، مثل هيبتا: المحاضرة الأخيرة، الذي حقق أعلى الإيرادات في شباك التذاكر وقت عرضه، والضيف الذي جاء عرضه العالمي الأول في مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا وفاز بـ جائزة الجمهور، وفازت جميلة عنه بـجائزة أفضل ممثلة أفريقية – آسيوية في مهرجان نيو فيچن السينمائي الدولي، بالإضافة للعديد من الأفلام المهمة مثل لف ودوران مع النجم أحمد حلمي، الذي حقق هو الآخر أعلى الإيرادات في شباك التذاكر، من 30 سنة مع أحمد السقا ومنى زكي، سبع البرمبة مع رامز جلال، الذي حقق إيرادات تخطت 37 مليون جنيه، كما أختيرت مؤخراً كعضو لجنة تحكيم لمهرجان الأسكندرية للفيلم القصير.

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