الأمين العام للآثار يكشف مفاجأة بخصوص تابوت سقارة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:50 م
الكشف الاثري
الكشف الاثري
حسام زيدان
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قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار ورئيس بعثة الأثار المصرية بسقارة، إن التابوت الاثري الذي تم فتحه أمام الإعلام والسفراء في سقارة لم يتم إختياره هكذا بطريقة عشوائية.

جاء ذلك في تصريحات لوزيري وعدد من أعضاء البعثة ببرنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي علي قناة سي بي سي، حيث قال: اخترنا تابوتا لفتحه يكون مغلق تماما لم يدخله هواء ولا حدثت تفاعلات كيمائية اضرت به ولا بالمومياء، وإحكام غلقه منع دخول أي نوع من الجراثيم ولم يصب بالتحلل.

وتابع: كان التابوت مغلقا بإحكام، وذلك بعجينة من الحجر الجيري مثل الملاط والجبس، وتم وضعها علي قاعدة التابوت ثم وضع عليه الجزء العلوي وأغلق بإحكام تام، وهو ما منع دخول الهواء له طوال 2500 عاما.

وأضاف: شعور لا يوصف عندما تنظر لشيئ لم يره احد غيرك منذ 2500 عاما، وعلي الكتان كان مكتوبا ألقاب المتوفي وإسمه، والمثير أن جزءا من الاسم كان تحت لفة الكتان ولم نقراه، وفي معمل الترميم سنرفع الكتان بحرص شديد ونقرأ الإسم كاملا.

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