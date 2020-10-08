هند صبري تغازل جمهورها في أحدث ظهور وتوجه تساؤلاً لمحبيها

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة هند صبري، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت هند بالصورة من حديقة منزلها وهي تشرب القهوة وممسكة كتاب في يديها ، ووجهت تساؤلاً لمحبيها وكتبت : لو حابب تغير حياتك ليوم واحد فقط من تختار أن تكون ولماذا.


والجدير ذكره أن هند صبري استأنفت تصوير مسلسل"هجمة مرتدة " ومن المقرر عرضه رمضان المقبل ، وتقدم هند خلال الأحداث دور إمرأة قوية تتحمل أعباء نفسية مع زوجها الفنان أحمد عز الذي يُجسد دور ضابط المخابرات، وتقع بعد ذلذ في الكثير من المشاكل بسبب زوجها.


"هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ماجدة زكي، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم.


والمسلسل يشهد عودة هند صبرى للدراما التليفزيونية بعد غيابها عامين منذ تقديمها مسلسل "حلاوة الدنيا" فى شهر رمضان من عام 2017، وهو بطولة ظافر العابدين، حنان مطاوع، أنوشكا، نهى عابدين، أحمد حاتم، هاني عادل، سلمى أبو ضيف.

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