قطاع الأعمال: "مينفعش حد بقاله 10 سنين ومرتبه 600 جنيه"

Advertisements





قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إنه تم توظيف جهاز تسويقي على مستوى عالمي، وذلك لبيع القطن المصري أو الغزل أو المنتجات النهائية للوكلاء أو الموزعين الكبار على مستوى العالم.



وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه تم تفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة وكاملة لشركات حليج وتجارة الأقطان والغزل والنسيج التابعة للوزارة، باستثمارات بلغت 21 مليار جنيه، وتم توفير تمويل 11 مليار جنيه كقروض من بنك الاستثمار القومي وبنوك خارجية، والجزء المتبقي من التمويل سيتم توفيره عن طريق شراكات مختلفة.



وفي سياق آخر، أوضح المهندس هشام توفيق أنه في غاية الإحباط بشأن ما يشاع عن لائحة الموارد البشرية التي سيتم تطبيقها في شركات القطاع العام، مؤكدا أنه تم إرسال اللوائح للشركات للإطلاع عليها وإبداء أي ملاحظات، ثم إصدار اللائحة النهائية.



وأردف: "فوجئت في اليوم التالي لإرسال اللوائح، بانتشار تعليقات وشائعات تفيد بإلغاء بند الأجور المتغيرة والحوافز وتقليل الأجور الشهرية، وهو ما نفيته تماما، وأوضحت أنه سيتم ضم الأجر الأساسي للأجر المتغير، لأنه مينفعش نبقى في سنة 2020 وواحد حاصل على بكالوريوس وشغال بقاله 10 سنين، وأجره الأساسي 600 جنيه".



اقرأ أيضًا:



قالت عزة قباري، مدير منظومة تجارة القطن الجديدة في 4 محافظات، إن منظومة تجارة القطن الجديدة جاءت لحماية الفلاح، مشيرًا إلى أن مراكز تجميع القطن تعمل على شراء الأقطان من الفلاحين بسعر أغلى من السعر الذي يشتري به الوسطاء.



وأضافت "عزة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان لبيب ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور": "بنقول للفلاح اهتم بالقطن بتاعك، وممكن تأخذ فرق أسعار يصل إلى 50 جنيه زيادة عن السعر الذي تم الإعلان عنه في المزاد".



وأشارت إلى أن سعر القطن في المزاد يصل إلى 2125 وخارجه يصل إلى 1950، موضحة أن هذا فارق واضح في السعر، مؤكدة أنه تم إقامة 11 مزاد حتى الآن، مستطردة "ايه اللي يخلي الفلاح يبيع قطنه خارج هذه المراكز التي جاءت لحمايته من الوسطاء".



وحرصت وزارة قطاع الأعمال العام منذ الإعلان عن منظومة شراء القطن الجديدة على تواجد مراكز لتجميع القطن بالقرب من المزارعين حيث قامت بإنشاء ١٧ مركزا بكلا من محافظتى الفيوم وبني سويف.



وتوزع المراكز على مستوى المحافظتين حيث يوجد ٩ مركز تجميع بمحافظة الفيوم مقسمة كالتالي: ٢ في طامية، ٢ في سنورس، ٢ في اطسا، ومركز واحد في كلا من الفيوم وابشوي ويوسف الصديق.



أما بني سويف فيوجد بها ٨ مراكز تجميع موزعة كالتالي: ٢ في بنى سويف و٢ فى اهناسيا، ومركز واحد في كل من الوسطى وناصر وببا والفشن.





ووفقًا للمنظومة الجديدة يتم استلام الأقطان من المزارعين بمراكز للتجميع وعددها 17 مركزا منتشرة في المحافظتين تم تحديد مواقعها وفقا للمساحات المنزرعة بالقطن، وتتولى إدارتها إحدى شركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.







