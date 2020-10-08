قطاع الأعمال: نستهدف عودة بورصة القطن مثل التي كانت في 1907

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه تم تنظيم حلقة تجارة القطن خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال الحصول على القطن من المزارعين مباشرة دون وسطاء، عبر مراكز تجميع مخصصة لذلك.



وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه من المتوقع أن يدخل القطن خلال العام القادم لبورصة السلع التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، ونهدف من خلالها لعودة بورصة القطن مثل تلك التي كانت موجودة عام 1907 بالإسكندرية.



وتابع وزير قطاع الأعمال، أن الحليج يعد من أهم أسباب تلوث القطن، وبناءً عليه تم تغيير المحالج بالكامل، والعام الماضي تم افتتاح أول محلج مطور أوتوماتيكي بالكامل في الفيوم، ويعطي تحليلا كاملا لـ"بالة القطن" ومواصفاته وتاريخها وكل المعلومات عنه.



وأردف: سيتم افتتاح 3 محالج أخرى خلال ديسمبر المقبل، في كفر الدوار بمحافظة البحيرة وكفر الزيات بمحافظة الغربية والزقازيق بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى 3 آخرين سيتم تشغيلهم العام المقبل.



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قالت عزة قباري، مدير منظومة تجارة القطن الجديدة في 4 محافظات، إن منظومة تجارة القطن الجديدة جاءت لحماية الفلاح، مشيرًا إلى أن مراكز تجميع القطن تعمل على شراء الأقطان من الفلاحين بسعر أغلى من السعر الذي يشتري به الوسطاء.



وأضافت "عزة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان لبيب ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور": "بنقول للفلاح اهتم بالقطن بتاعك، وممكن تأخذ فرق أسعار يصل إلى 50 جنيه زيادة عن السعر الذي تم الإعلان عنه في المزاد".



وأشارت إلى أن سعر القطن في المزاد يصل إلى 2125 وخارجه يصل إلى 1950، موضحة أن هذا فارق واضح في السعر، مؤكدة أنه تم إقامة 11 مزاد حتى الآن، مستطردة "ايه اللي يخلي الفلاح يبيع قطنه خارج هذه المراكز التي جاءت لحمايته من الوسطاء".



وحرصت وزارة قطاع الأعمال العام منذ الإعلان عن منظومة شراء القطن الجديدة على تواجد مراكز لتجميع القطن بالقرب من المزارعين حيث قامت بإنشاء ١٧ مركزا بكلا من محافظتى الفيوم وبني سويف.



وتوزع المراكز على مستوى المحافظتين حيث يوجد ٩ مركز تجميع بمحافظة الفيوم مقسمة كالتالي: ٢ في طامية، ٢ في سنورس، ٢ في اطسا، ومركز واحد في كلا من الفيوم وابشوي ويوسف الصديق.



أما بني سويف فيوجد بها ٨ مراكز تجميع موزعة كالتالي: ٢ في بنى سويف و٢ فى اهناسيا، ومركز واحد في كل من الوسطى وناصر وببا والفشن.



ووفقًا للمنظومة الجديدة يتم استلام الأقطان من المزارعين بمراكز للتجميع وعددها 17 مركزا منتشرة في المحافظتين تم تحديد مواقعها وفقا للمساحات المنزرعة بالقطن، وتتولى إدارتها إحدى شركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.



