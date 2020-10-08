كوكا يُزين قائمة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
Advertisements

تواجد لاعب منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا المحترف ضمن صفوف نادي أولمبياكوس اليوناني فى قائمة الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وكانت القرعة قد أوقعت نادي أولمبياكوس اليوناني فى مجموعة نارية رفقة كل من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي وبورتو البرتغالي بالإضافة إلى مارسيليا الفرنسي.

ويشارك أولمبياكوس فى بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بصفته بطل الدوري اليوناني الممتاز وهي المرة العشرين الذي يشارك فيها الفريق اليوناني بدور المجموعات للبطولة الأوروبية العريقة.

يذكر أن كوكا انضم بشكل نهائي إلى لصفوف نادي اومبياكوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف نظيره سبورتينج براجا البرتغالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي كوكا دوري ابطال اوروبا أولمبياكوس

أخبار تهمك

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 8 ساعات

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 11 ساعة

وفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

البدري يستقر على ضم «نجم الزمالك الأول» للمنتخب

منذ أقل من ساعة

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ 36 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ يوم

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 6 ساعات

الصراع يشتعل بين الزمالك وبيراميدز على صفقة «الهداف»

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

كوكا يقترب من الانضمام للعملاق اليوناني

كوكا بعد انضمامه إلى أولمبياكوس: لا أستطيع الانتظار

في وجود النني وغياب كوكا.. بشكتاش يسقط على أرضه أمام سبورتنج براجا

كوكا يحصد الدوري اليوناني مع أولمبياكوس

كوكا يسجل هدفين ويقود أولمبياكوس للفوز على أوميلوس بالدوري اليوناني

أولمبياكوس يقترب من ضم كوكا نهائيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:50 م

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

09:59 م

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

05:30 م

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»