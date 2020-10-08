كوكا يُزين قائمة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا





تواجد لاعب منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا المحترف ضمن صفوف نادي أولمبياكوس اليوناني فى قائمة الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.





وكانت القرعة قد أوقعت نادي أولمبياكوس اليوناني فى مجموعة نارية رفقة كل من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي وبورتو البرتغالي بالإضافة إلى مارسيليا الفرنسي.





ويشارك أولمبياكوس فى بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بصفته بطل الدوري اليوناني الممتاز وهي المرة العشرين الذي يشارك فيها الفريق اليوناني بدور المجموعات للبطولة الأوروبية العريقة.





يذكر أن كوكا انضم بشكل نهائي إلى لصفوف نادي اومبياكوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف نظيره سبورتينج براجا البرتغالي.



