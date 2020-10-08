عمر السعيد يتألق بالأصفر في إطلالة مميزة

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يحرص الفنان عمر السعيد على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصوت والفيديوهات إنستجرام.





ونشر عمر منذ قليل صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر في الصورة بإطلالة مميزة مرتدي بنطلون باللون الأصفر ونسق معه قميص أسود في أصفر.





وعلق عمر علي الصورة وكتب: يوماً جيداً .





والجدير ذكره أن آخر أعمال عمر السعيد مسلسل "ليه لا" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة أمينة خليل وبسنت شوقي وعمر السعيد وشيرين رضا وهاني عادل، والمسلسل من إخراج مريم ابو عوف، وينتمي المسلسل لنويعة الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، وكان من المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان ولكن تم تأجيله.