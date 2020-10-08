جامعة أسوان تهنئ نادي أسوان علي الفوز والبقاء في الدوري الممتاز

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أعربت جامعة أسوان برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة اسوان عن خالص التهنئة للواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان وأعضاء مجلس إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد كشري المدير الفني للفريق وجميع اللاعبين وطاقم التدريب وافراد الجهاز الإداري علي البقاء في الدوري العام المصري الممتاز بعد اقتناصة فوزا غاليا علي حرس الحدود مساء اليوم بنتيجة 21.



مؤكدا عن سعادته بالفوز والبقاء للفريق نادي أسوان الرياضي ممثلا لزهرة الجنوب محافظة اسوان عاصمة الشباب الافريقي والعربي