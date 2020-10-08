أسعار الذهب تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:29 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تحولت أسعار الذهب للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع استقرار الدولار وآمال التحفيز الأمريكي.

وساهمت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونجرس لتقديم مساعدات لقطاع الطيران وبرنامج دعم الأجور في تجدد آمال المزيد من التحفيز.

لكن نانسي نيلوسي رئيسة مجلس النواب، أشارت إلى أن الديمقراطيين لن يقوموا بتمرير حزمة تحفيزية صغيرة لشركات الطيران فقط.

وارتفع الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة، بنسبة 24 بالمائة هذا العام، مدعومًا بحوافز ضخمة من جانب الحكومات والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، حذر الفيدرالي الأمريكي في محضر اجتماعه الأخير من أن عدم تقديم التحفيز المالي يهدد وتيرة تعافي اقتصاد الولايات المتحدة.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.2 بالمائة إلى 1894.10 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى مستوى 1891.24 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 93.58.

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