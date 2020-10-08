تونس تسجل 2357 إصابة جديدة بفيروس بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس عن تسجيل 2357 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 10.2%.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للتحاليل المنجزة منذ شهر فبراير ولغاية السابع من أكتوبر الحالي، بلغ 262879 تحليلا، وأن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بلغ 26899.

وأكدت الوزارة أن العدد الإجمالي للراقدين في المستشفيات أصبح 1294 حالة، منهم 129 في العناية المركزة، و53 يخضعون للتنفس الصناعي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.