رئيس أرمينيا: أنقرة تستخدم العرق التركي "حجة" لاحتلال أراضينا

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قال الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان، إن إقليم ناغوراني كاراباخ ملك لأرمينيا ولم يكن يوما غير ذلك، فهو دائما إقليم ارماني مستقل وأغلب سكانه من الأرمن.



وأضاف "سركيسيان، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن أذربيجان تقول أننا نحتل أراضيها وهذا غير صحيح، لذا لماذا تحاول أذربيجان طرد الأرمن من أراضيهم في إقليم ناغوراني كاراباخ؟



وأوضح أن الجانب الأرميني يدافع عن أرضه، مقابل محاولات التطهير العرقي الذي تنفذها أذربيجان في ناغوراني كاراباخ، منوها بأن هناك محاولة أخرى لخداع المجتمع الدولي من خلال الدين.



وتابع: "أنا سأعرض صورتان الأولى لأكبر مدينة في ناغورني كاراباخ وقامت تركيا وأذربيجان بدكها بالقنابل، أما الأرمن حافظوا على المساجد وقاموا ببنائها، بالإضافة إلى ان الأتراك قتلوا سابقا مليون ونصف من الأرمن".



وأكد أن العرق التركي أصله ليس من هذه المنطقة، فهم جاءوا من آسيا الوسطى ومانغوليا والصين، ورغم ذلك فأن تركيا تستخدم حجة العرق التركي لاحتلال أراضينا، مؤكدا أنه لا يوجد مقاتلين أجانب في صفوف الجيش الأرميني.

