رئيس أرمينيا: أنقرة تستخدم العرق التركي "حجة" لاحتلال أراضينا
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:21 م
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان، إن إقليم ناغوراني كاراباخ ملك لأرمينيا ولم يكن يوما غير ذلك، فهو دائما إقليم ارماني مستقل وأغلب سكانه من الأرمن.
وأضاف "سركيسيان، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن أذربيجان تقول أننا نحتل أراضيها وهذا غير صحيح، لذا لماذا تحاول أذربيجان طرد الأرمن من أراضيهم في إقليم ناغوراني كاراباخ؟
وأوضح أن الجانب الأرميني يدافع عن أرضه، مقابل محاولات التطهير العرقي الذي تنفذها أذربيجان في ناغوراني كاراباخ، منوها بأن هناك محاولة أخرى لخداع المجتمع الدولي من خلال الدين.
وتابع: "أنا سأعرض صورتان الأولى لأكبر مدينة في ناغورني كاراباخ وقامت تركيا وأذربيجان بدكها بالقنابل، أما الأرمن حافظوا على المساجد وقاموا ببنائها، بالإضافة إلى ان الأتراك قتلوا سابقا مليون ونصف من الأرمن".
وأكد أن العرق التركي أصله ليس من هذه المنطقة، فهم جاءوا من آسيا الوسطى ومانغوليا والصين، ورغم ذلك فأن تركيا تستخدم حجة العرق التركي لاحتلال أراضينا، مؤكدا أنه لا يوجد مقاتلين أجانب في صفوف الجيش الأرميني.
وأضاف "سركيسيان، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن أذربيجان تقول أننا نحتل أراضيها وهذا غير صحيح، لذا لماذا تحاول أذربيجان طرد الأرمن من أراضيهم في إقليم ناغوراني كاراباخ؟
وأوضح أن الجانب الأرميني يدافع عن أرضه، مقابل محاولات التطهير العرقي الذي تنفذها أذربيجان في ناغوراني كاراباخ، منوها بأن هناك محاولة أخرى لخداع المجتمع الدولي من خلال الدين.
وتابع: "أنا سأعرض صورتان الأولى لأكبر مدينة في ناغورني كاراباخ وقامت تركيا وأذربيجان بدكها بالقنابل، أما الأرمن حافظوا على المساجد وقاموا ببنائها، بالإضافة إلى ان الأتراك قتلوا سابقا مليون ونصف من الأرمن".
وأكد أن العرق التركي أصله ليس من هذه المنطقة، فهم جاءوا من آسيا الوسطى ومانغوليا والصين، ورغم ذلك فأن تركيا تستخدم حجة العرق التركي لاحتلال أراضينا، مؤكدا أنه لا يوجد مقاتلين أجانب في صفوف الجيش الأرميني.
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