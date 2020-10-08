عقب فوزه على حرس الحدود.. أشرف عطية يهنئ نادي أسوان ببقاءه للموسم المقبل بالدوري الممتاز

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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بعد فوز مثير لأسوان على حرس الحدود ٢ ١ والوصول للنقطة ٣٧ ليرتقي المركز العاشر ويضمن البقاء في الدوري الممتاز للموسم المقبل أنطلقت فرحة عارمة بين أرجاء عروس الجنوب


حيث قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لأبناء الجنوب بهذا الفوز الذي جاء مسك الختام وحسم أستمراره في منافسات موسم الدوري القادم ٢٠٢١ ٢٢٢٢،


لافتًا إلى أن ذلك جاء بفضل الروح القتالية والأداء المتميز خططيًا وفنيًا من اللاعبين والجهاز الفني وبدعم من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان، وأكد اللواء أشرف عطية على أستمرار مساندة مسيرة نادي أسوان بأعتباره ممثل الصعيد وأحد الكيانات الرياضية والشبابية والجماهيرية والإجتماعية.

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