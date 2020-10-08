في عيد ميلادها.. ميادة الحناوي تعاونت مع كبار الملحنين المصريين أبرزهم بليغ حمدي

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تحتفل اليوم المطربة الكبيرة ميادة الحناوي، بعيد ميلادها الـ61 التي قدمت عددًا من الأعمال الغنائية التي تظل محفورة في واجدان الجمهور العربي.







تعاونت ميادة الحناوي، مع كبار الملحنين في مصر، ومنهم محمد الموجي، والذي أطلقت معه أولى أغانيها، مما أغضب محمد عبد الوهاب وجعله يسحب منها أغنية "في يوم وليلة" لتذهب للفنانة وردة الجزائرية، وتعاملت ميادة أيضًا مع ​محمد سلطان​ و​حلمي بكر​، ولكن انطلاقتها الكبرى كانت مع الموسيقار ​بليغ حمدي​.







وقدمت أغنية "نعمة النسيان" فهي من ألحان عازف الأكورديون فاروق سلامة، الذي كان يعزف في فرقة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وهو شقيق الملحن جمال سلامة.







غنت ميادة الحناوي مع بليغ حمدي أروع أغانيها الطربية مثل "أنا بعشقك"، و"الحب إلي كان"، و"أنا اعمل إيه"، و"سيدي أنا"، و"مش عوايدك"، و"فاتت سنة"، وغيرها من أروع الأغاني التي حققت لها انتشارًا كبيرًا في العالم العربي.







بعد رحيل بليغ حمدي، والذي وهبها آخر لحن له "عندي كلام"، بدأت في تغيير اختياراتها الفنية بالتعاون مع الجيل الجديد من الشعراء والملحنين، وبدأت بالتعاون مع الموسيقار سامي الحفناوي في ألبوم "غيرت حياتي" والذي شكل بداية غناء ميادة للأغاني الطربية القصيرة.







قامت بتصوير كليب "غيرت حياتي"، وهي الأغنية التي حققت انتشارًا بين جيل جديد من الشباب، وتوالت بعدها عدد كبير من الأغنيات.



