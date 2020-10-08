المغرب تسجل 2929 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
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المغرب تسجل 2929 إصابة جديدة بفيروس كورونا

 

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2929 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 142 ألف و935.

 

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 47 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 2486، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 120 الف و 275، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 20 الف و 192.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 36,656 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 27,570 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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