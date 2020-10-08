رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور كنيسة شهداء الإيمان والوطن بالمنيا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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زار جون بارسا القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كنيسة شهداء الإيمان والوطن، بقرية العور التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك على هامش زيارته للمحافظة اليوم برفقة وفد أمريكي رفيع المستوى.


تفقد بارسا الكنيسة ومزار الشهداء الـ 21 الموجودين بداخلها، والذين تم عمل متحفا ومزارًا كبيرًا لهم داخل الكنيسة، تخليدًا لذكراهم، حيث أعرب القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية عن سعادته بتلك الزيارة، متمنيًا تكرارها في المستقبل.

كما قدم راعي الكنيسة هدية تذكارية لجون بارسا، عبارة عن صورة للشهداء، وتم شرح كافة بانوراما المتحف الخاص بالشهداء داخل الكنيسة.

وكان جون بارسا القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية، قد زار محافظة المنيا صباح اليوم برفقة كبير المستشارين لشؤون الحرية الدينية الدولية، سماح نوركويست، ونائب مساعد الرئيس الأمريكي سارة ماكين، للقاء الشركاء المحليين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم الحرية الدينية والتنمية الاقتصادية بالمنطقة، والتقى بمحافظ المنيا اللواء أسامه القاضي، وممثلي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS)، والشباب، والقيادات الدينية المحليين للتعرف عن كيف أسهمت عشر سنوات من الاستثمار الأمريكي في مساعدة الفئات المختلفة على العمل معًا لتعزيز فرص الحصول على التعليم والوظائف المناسبة والرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

وألتقى الوفد بعدد من فتيات محافظة المنيا ممن حصلن على منح دراسية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للدراسة في الجامعات المصرية. شاركت الفتيات تجاربهن كيف ساعدتهم المنح الدراسية في اكتساب الخبرة والمهارات العملية والثقة بالنفس للنجاح في حياتهن المهنية ويصبحن قادة المستقبل.

وقال جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحده الأمريكية بالقاهرة، إن مصر تلعب دورا محوريا علي الصعيد الدولي والأقليمي، والعمل معها هام جدا من خلال إقامة الشراكة في كافة المجالات ومنها الأمنية والاستراتيجية، وأنه حرص علي زيارة المنيا ضمن وفد رفيع المستوي ليشهد المشروعات والتغيرات الكثيرة التيي حدثت علي الأرض، لافتا أنه سعيد بتواجده بالمحافظة التي نشأ بها عميد الأدب العربي طه حسين.

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