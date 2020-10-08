مدير الكلية الحربية: 200 ألف متقدم للكلية الحربية سنويًا.. ورغم كورونا زاد العدد

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء اشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، إن الكلية قامت بتنفيذ الكثير من الاجراءات الاحترازية، للتأكيد على سلامة أبناء الطلبية المتقدمين للكلية منها: تعيين أطباء على بوابات الدخول، بهدف الكشف على الطلبة، وتعقيمهم قبل دخولهم إلى الكلية، والتأكد عليهم بضرورة ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وبعد انتهاء اليوم يتم تعقيم كافة الأماكن التي تردد عليها الطلبة استعدادً لليوم الثاني.

وتابع "سالم"، خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع"، ألمذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن مدة دراسة الطالب في الكلية 3 سنوات ميلادية، يدرس خلالها الطالب في السنة الأولى مجموعات أساسية في العلوم العسكرية، وفي الثانية الثانية يدرس علوم أساسية وعلمية، أما في السنة النهائية فيدرس الطالب بعض المواد التخصصية، ويتم إرسال بعض الطلاب المتفوقين للأكاديميات الأجنبية.

ولفت إلى أن عدد المتقدمين للكلية الحربية سنويًا يتراوح ما بين 100 لـ200ألف طالب، ورغم أزمة كورونا هذا العام فهناك زيادة ملحوظة، وهذا دليل يعكس مدى الوعي والإجلال لتضحيات القوات المسلحة التي يقدمها أبنائها في سبيل الدفاع عن الوطن.

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أهم الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بالكلية الحربية
للتقدم إلى الكلية الحربية يشترط على الطالب استيفاء شروط معينة، وفي حالة استيفاء الطالب لهذه الشروط يمكنه في هذه الحالة دخول الكلية الحربية ودخول الأكاديمية والدراسة فيها وهذه الشروط ضرورية لدخول الأكاديمية العسكرية الشروط ملخصة أدناه في ما يلي:

- يجب أن يكون الطلاب الذين يتقدمون للالتحاق بالأكاديمية الحربية من أصول مصرية ومن أبوين مصريين.



- يجب أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الثانوية العامة هذا العام، وفي بعض الحالات، قد يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من العام السابق.

- يجب أن يكون لدى الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعة عادات جيدة.

- لم يتم القبض على الطالب أو كان لديه أي قضية شرف سابقة.

- يجب عدم طرد الطلاب من أي مدرسة عسكرية مسبقًا.

- يجب أن يكون طول المتقدمين للأكاديمية العسكرية الذين يتقدمون إلى أكاديمية القوة الجوية 170 سم على الأقل ولا يقل ارتفاعهم عن 158 سم.

- يجب أن يكون المرشح الجامعي عازبًا، أي أعزب، ولم يتزوج أبدًا، كما وقع على الإيداع وتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة في الكلية الحربية.

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