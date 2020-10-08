164 ألف جنيه .. شقق أوضتين وصالة في 6 محافظات

وافقت الحكومة على طرح شقق سكنية جديدة بسعر 164 ألف جنيه في 6 محافظات في مصر وأهم المعلومات ما يلي:









الاسكان الاجتماعي





1- تبلغ مساحتها 75 مترا مربعا.





2- تُطرح 3869 وحدة إسكان اجتماعي، بنظام التمويل العقاري المدعوم لمحدودي الدخل.





3- يتم تنفيذ الوحدات على “أوضتين وصالة”.





4- يبلغ سعر الوحدة السكنية 164 ألف جنيه للوحدة الواحدة.





5- يُسدد المواطن 5% مبلغ صيانة لكل وحدة.





6- سيتم طرح كمية من تلك الوحدات في منطقة السماكين بالإسماعيلية.





7- تضم المناطق التي ستطرح فيها أيضاً مشتول السوق بالشرقية.





8- سيطرح عدد من تلك الوحدات بمدينة بني مزار بمحافظة المنيا.





9- تضم قائمة المناطق التي ستطرح فيها بسوهاج كلاً من (المراغة – المنشأة – جهينة – طما – طهطا – مدينة أخميم الجديدة) بمحافظة سوهاج.





10- تضم أيضاً وحدات بمدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا.





وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم ، على الموافقة على قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ، ودعم التمويل العقاري في 15 سبتمبر 2020 ، بطرح 3869 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة تبلغ 3869 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا مربعًا ، بنظام التمويل العقاري المدعوم لذوي الدخل المحدود ، بسعر بيع 164 ألف جنيه للوحدة السكنية، بالإضافة إلى مبلغ الصيانة 5٪ لكل وحدة بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والمنيا وسوهاج وقنا.





اصدرت وزارة الاسكان بيانا منتصف سبتمبر اثر اجتماع “الصندوق” اعلنت فيه موافقة مجلس ادارة صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري برئاسة الدكتور عاصم الجزار الوزير. الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، لتقديم 125 ألف وحدة سكنية (100 ألف وحدة إسكان اجتماعي – 25 ألف وحدة سكنية متوسطة) كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن.





وعقب الاجتماع قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إنه سيتم تقديم مقترح لمجلس الوزراء للموافقة على أسعار البيع وحدود الدخل لوحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط ​​موضحة أن وحدات الإسكان الاجتماعي التي سيتم طرحها موزعة على عدد من مدن القاهرة الكبرى ومعظم المحافظات.



