كل سنة وأنتي نجمة الوطن العربي.. عمر كمال يهنئ شيرين عبدالوهاب بعيد ميلادها

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يصادف اليوم الثامن من أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي تُعد واحدة من النجمات الأكثر شهرة ونجومية وتمتلك موهبة جعلتها علي القمة وسط عمالقة الفن.


وحرص المطرب عمر كمال علي توجيه لها رسالة تهنئة خاصة ، حيث نشر صوره لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلق قائلاً:"كل سنة وأنتي طيبة يا صوت مصر وكل سنة وانتي نجمة الوطن العربي كله.. ربنا يخليكي لبناتك الحلوين ولكل جمهورك اللي بيحبك".


والجدير ذكره أن أغنية "كدابين" للمطربة شيرين عبدالوهاب حققت 90 مليون مشاهدة عبر قناة شيرين الرسمية على اليوتيوب منذ طرحها، وتُعتبر من أكثر أغنيات شيرين مشاهدةً على اليوتيوب بالرغم من مرور عام ونصف علي طرحها ، أغنية "كدابين"من كلمات أيمن بهجت قمر والحان خالد عز وتوزيع توما.


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