كيفية الحصول على خصم للبطاقة المصرفية والتموين

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:32 م
مبادرة مايغلاش عليك
مبادرة مايغلاش عليك
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كيفية الحصول على خصم للبطاقة المصرفية والتموين

تنتهي خلال أسابيع قليلة مبادرة “مايغلاش عليك” الرئاسية التي انطلقت في يوليو الماضي لتشجيع المستهلك المصري على شراء المنتج المحلي لمدة 3 أشهر والتي من المقرر أن تنتهي في 27 أكتوبر.


مبادرة مايغلاش عليك

تقدم المبادرة أكثر من 65 ألف منتج محلي الصنع، من خلال آلاف التجار والمصنعين والتجار وبالتعاون مع 4 بنوك مصرية، لتقديم تسهيلات للمواطنين وخصومات على مزايا التقسيط، بالإضافة إلى الاستفادة من خصم رصيد البطاقة التموينية.

في التقرير التالي نستعرض لكم  كيفية الاستفادة من خصم البطاقة التموينية بالإضافة إلى خصم البنك في مبادرة مايغلاش عليك قبل انتهائها.


كيفية استخدام الرصيد المتبقي في البطاقة التموينية

يمكن لحاملي البطاقات التموينية الاستفادة من الرصيد المتبقي عن طريق الدخول إلى موقع المبادرة وتسجيل الدخول.
اختر المنتجات المراد شراؤها
الدخول إلى عربة التسوق واختيار طريقة الدفع بالبطاقة التموينية.
ويتم ذلك بتسجيل الرقم القومي لمالك البطاقة ورقم الهاتف والسداد بها.
القرض الشخصي من بنك مصر
تخفيض سعر الفائدة 1% على القرض الشخصي النقدي، مع إلغاء المصاريف الإدارية، لتتراوح نسبة الفائدة بين 14.75 إلى 18.5%.
تصل قيمة القرض الشخصي إلى مليون جنيه كحد أقصى.
سن المتقدم يجب ألا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد عن 65 عامًا، عند سداد قيمة آخر قسط من القرض.
مرونة في السداد تتراوح بين 6 أشهر وحتى 10 سنوات.
إذا كان القرض بموجب خطاب تحويل من الجهة “تحويل راتب” يجب ألا يقل عن 1000 جنيه.
إذا كان دون تحويل راتب فيجب ألا يقل في تلك الحالة عن 2000 جنيه.


المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك مصر

شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهرين.
طلب الحصول على القرض.
صورة بطاقة رقم قومي سارية.
إيصال مرافق حديث لمر يمر عليه 3 أشهر.
خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.


الفائدة على التقسيط ببطاقات الائتمان من البنك الأهلي

يحصل العملاء ممن يقومون بالتقسيط عبر بطاقات الائتمان من البنك الأهلي على تخفيض في أسعار الفائدة خلال أول 3 أشهر من بدء إطلاق مبادرة ما يغلاش عليك.
تتراجع الفائدة على بطاقات الائتمان من 19% إلى 16% متناقصة.
التقسيط لعملاء بطاقات الائتمان.
يمكن للعملاء التقسيط على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا، وبحد أدنى للحركة 500 جنيه.


كيف يمكن الدفع بالتقسيط للأجهزة الكهربائية من مبادرة “ما يغلاش عليك” بالتلفون من البنك الأهلي؟

هذه الخدمة متاحة للعملاء الحاليين والجدد من حاملي بطاقات الائتمان الأصلية أو الإضافية ، ويمكن استخدامها داخل جميع المتاجر في مصر وخارجها ، دون الحاجة للتعاقد مع التاجر ، ويمكن تفعيل الخدمة عن طريق الاتصال بـ الخط الساخن 19623 ، بعد إجراء عمليات شراء التي تمت من بداية الشهر حتى نهاية الشهر ، ويطالب بتسديدها على أقساط ، بشرط ألا تقل قيمة المنتج عن 500 جنيه.

كيفية الحصول على خصم للبطاقة المصرفية والتموين

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