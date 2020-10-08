سر غياب "أسينسيو" عن تدريبات ريال مدريد

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:30 م
ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements
غاب ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد عن تدريبات فريقه اليوم بسبب معاناته من التهاب البلعوم، حيث خاض اللاعبون غير الدوليين مران اليوم.

وبعد 3 أيام من انضمام حارس الفريق الملكي لمنتخب "الشياطين الحمر" عاودته آلام الفخذ والتي على إثرها منعته من المشاركة مع بلجيكا واضطر لمغادرة المعسكر.

وبعد إصابة حارس "الميرينغي" الثاني أندري لونين بفيروس كورونا أثناء وجوده في معسكر منتخب أوكرانيا، بات مركز حراسة مرمى ريال مدريد رهن تطور حالة كورتوا، الذي سيبدأ الجمعة العلاج في المدينة الرياضية.

وأكد المسؤولون داخل النادي أنه لن تكون هناك أية مشكلات بخصوص لحاق الحارس بمواجهة الفريق المقبلة في "الليغا" أمام قادش، حيث لا زال يتبقى أسبوع ونصف قبل المواجهة وخلال هذه المدة سيتابع الجهاز الطبي والمدرب زين الدين زيدان تطور حالة كورتوا.

وعلى جانب آخر، يواصل المهاجم ماريانو دياز تدريباته بشكل منفرد وداخل الصالة الرياضية، وأصبح قريباً من المرحلة النهائية لتعافيه من الإصابة. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب أوكرانيا ريال مدريد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

إصابة معلم بفيروس كورونا أثناء إعطائه دروس التقوية بكفر الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

منذ ساعتين

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 11 ساعة

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ يوم

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يومين

الصراع يشتعل بين الزمالك وبيراميدز على صفقة «الهداف»

منذ ساعة و نصف

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

منذ ساعتين و 34 دقيقة

وفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

05:30 م

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

07:31 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

03:32 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»