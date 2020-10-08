سر غياب "أسينسيو" عن تدريبات ريال مدريد

غاب ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد عن تدريبات فريقه اليوم بسبب معاناته من التهاب البلعوم، حيث خاض اللاعبون غير الدوليين مران اليوم.





وبعد 3 أيام من انضمام حارس الفريق الملكي لمنتخب "الشياطين الحمر" عاودته آلام الفخذ والتي على إثرها منعته من المشاركة مع بلجيكا واضطر لمغادرة المعسكر.





وبعد إصابة حارس "الميرينغي" الثاني أندري لونين بفيروس كورونا أثناء وجوده في معسكر منتخب أوكرانيا، بات مركز حراسة مرمى ريال مدريد رهن تطور حالة كورتوا، الذي سيبدأ الجمعة العلاج في المدينة الرياضية.





وأكد المسؤولون داخل النادي أنه لن تكون هناك أية مشكلات بخصوص لحاق الحارس بمواجهة الفريق المقبلة في "الليغا" أمام قادش، حيث لا زال يتبقى أسبوع ونصف قبل المواجهة وخلال هذه المدة سيتابع الجهاز الطبي والمدرب زين الدين زيدان تطور حالة كورتوا.





وعلى جانب آخر، يواصل المهاجم ماريانو دياز تدريباته بشكل منفرد وداخل الصالة الرياضية، وأصبح قريباً من المرحلة النهائية لتعافيه من الإصابة.



