شاهد.. ممرض مصاب بالسكري يقتل مرضاه بالإنسولين

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"ما فعلته كان وحشيا جدا" كلمات قالها الممرض البولندي جيغوج ستانيسلاف بعد إدانته بقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص بعد إعطائهم جرعات زائدة من الإنسولين البولندي البالغ من العمر 38 عاما عوقب بالسجن مدى الحياة بفترة لا تقل عن 15 عاما.





وأوضح تقرير قناة الغد، أن التهمة شملت 7 جرائم قتل لكن المحكمة أدانت المتهم فى 3 جرائم فقط ستانيسلاف رفض التحدث خلال المحاكمة قبل اعتذاره فى النهاية من أقرباء الضحايا التقارير الصحفية أشارت إلى أن جيغوج يعاني من عقدة نفسية خاصة وأنه يعاني من مرض السكري مواجها صعوبة فى الحصول على الإنسولين.





وتابع التقرير الحادثة ليست الأولى لستانيلاف فقد أمضى عقوبة بالسجن في بولندا بين عامى 2008- 2014 بعد اتهامه بالتزوير فضلا عن ارتكابه عمليات سرقة في طفولته.

