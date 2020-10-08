الرئيس الأرميني: الصراع بين أرمينيا واذربيجان ليس بسيطا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان إن الصراع بين أرمينيا واذربيجيان ليس بسيطا، ومستمر منذ سنوات طويلة، وبدأ بإعلان الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي.

وأضاف "سركيسيان"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن ارمينيا كانت تتفاوض مع أذربيجان خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أن هذا الصراع كان مفتعل من قبل أذربيجان، وكنا دائما نعود لطاولة المفاوضات، فرنسا وروسيا وامريكا تلعب دور هام جدا في إعادة الأطراف لطاولة المفاوضات.

وأكد أن القوات المسلحة التركية هي من قصفت المدنيين في ناغورني كاراباخ، وهذا يغير الصورة بشكل محوري، مما يجعلها طرف أساسي في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا.

ونوه بأن تركيا جعلت الصراع أكثر صعوبة، وأصبح الاصعب هو نقطة اطلاق النار، ونحن نتواصل مع كل الأطراف مثل الأمم المتحدة وأمريكا وفرنسا يجب أن يضغطوا على تركيا لإيقاف إطلاق النار.

أخبار تهمك

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ يوم

إصابة معلم بفيروس كورونا أثناء إعطائه دروس التقوية بكفر الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

الصراع يشتعل بين الزمالك وبيراميدز على صفقة «الهداف»

منذ ساعة و نصف

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 13 ساعة

انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

منذ ساعتين

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يومين

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

05:30 م

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

07:31 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

03:32 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»