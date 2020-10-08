الرئيس الأرميني: الصراع بين أرمينيا واذربيجان ليس بسيطا

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قال الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان إن الصراع بين أرمينيا واذربيجيان ليس بسيطا، ومستمر منذ سنوات طويلة، وبدأ بإعلان الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي.



وأضاف "سركيسيان"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن ارمينيا كانت تتفاوض مع أذربيجان خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أن هذا الصراع كان مفتعل من قبل أذربيجان، وكنا دائما نعود لطاولة المفاوضات، فرنسا وروسيا وامريكا تلعب دور هام جدا في إعادة الأطراف لطاولة المفاوضات.



وأكد أن القوات المسلحة التركية هي من قصفت المدنيين في ناغورني كاراباخ، وهذا يغير الصورة بشكل محوري، مما يجعلها طرف أساسي في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا.



ونوه بأن تركيا جعلت الصراع أكثر صعوبة، وأصبح الاصعب هو نقطة اطلاق النار، ونحن نتواصل مع كل الأطراف مثل الأمم المتحدة وأمريكا وفرنسا يجب أن يضغطوا على تركيا لإيقاف إطلاق النار.

