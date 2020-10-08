الرئيس الأرميني: الصراع بين أرمينيا واذربيجان ليس بسيطا
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:25 م
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان إن الصراع بين أرمينيا واذربيجيان ليس بسيطا، ومستمر منذ سنوات طويلة، وبدأ بإعلان الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي.
وأضاف "سركيسيان"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن ارمينيا كانت تتفاوض مع أذربيجان خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أن هذا الصراع كان مفتعل من قبل أذربيجان، وكنا دائما نعود لطاولة المفاوضات، فرنسا وروسيا وامريكا تلعب دور هام جدا في إعادة الأطراف لطاولة المفاوضات.
وأكد أن القوات المسلحة التركية هي من قصفت المدنيين في ناغورني كاراباخ، وهذا يغير الصورة بشكل محوري، مما يجعلها طرف أساسي في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا.
ونوه بأن تركيا جعلت الصراع أكثر صعوبة، وأصبح الاصعب هو نقطة اطلاق النار، ونحن نتواصل مع كل الأطراف مثل الأمم المتحدة وأمريكا وفرنسا يجب أن يضغطوا على تركيا لإيقاف إطلاق النار.
وأضاف "سركيسيان"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن ارمينيا كانت تتفاوض مع أذربيجان خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أن هذا الصراع كان مفتعل من قبل أذربيجان، وكنا دائما نعود لطاولة المفاوضات، فرنسا وروسيا وامريكا تلعب دور هام جدا في إعادة الأطراف لطاولة المفاوضات.
وأكد أن القوات المسلحة التركية هي من قصفت المدنيين في ناغورني كاراباخ، وهذا يغير الصورة بشكل محوري، مما يجعلها طرف أساسي في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا.
ونوه بأن تركيا جعلت الصراع أكثر صعوبة، وأصبح الاصعب هو نقطة اطلاق النار، ونحن نتواصل مع كل الأطراف مثل الأمم المتحدة وأمريكا وفرنسا يجب أن يضغطوا على تركيا لإيقاف إطلاق النار.