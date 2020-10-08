بسعر خيالي.. هاتف Realme 7 Pro بمظهر لافت للنظر

في الحدث الذي أعلنت فيه شركة Realme عن إطلاق هاتف Realme 7i ومجموعة من المنتجات الجديدة اليوم ، كشفت الشركة الصينية أيضًا رسميًا عن إصدار جديد خاص من هاتف Realme 7 Pro يسمى Realme 7 Pro Sun Kissed Leather.









هاتف Realme 7 Pro





ان الإصدار الخاص الجديد من هاتف Realme 7 Pro يأتي بتصميم مختلف وجميل من الخلف يتضمن جلد نباتي مع شريط برتقالي في أقصى اليسار ، وبقية الخلفية باللون الرمادي ، بينما تم طباعة شعار شركة Realme على الجانب الأيسر.





الخلفية عبارة عن واجهة ذات لمسة معدنية، وبغض النظر عن التصميم ، يأتي Realme 7 Pro Sun Kissed Leather بنفس المواصفات الفنية مثل Realme 7 Pro العادي.





للتذكير يشتمل Realme 7 Pro على شاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة بدقة FullHD + تدعم معدل تحديث 90 هرتز، ومعالج Snapdragon 720G ثماني النواة ، وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عن طريق الذاكرة MicroSD الخارجية وكذلك بطارية 4500mAh تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات، مما يسمح بشحن البطارية بالكامل في 34 دقيقة فقط.









مميزات الهاتف





يشتمل Realme 7 Pro أيضًا على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.5، وأربع كاميرات خلفية بدقة 64 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية ودقة 8 ميجابكسل للكاميرا ذات الزاوية العريضة، بدقة 2 ميجابكسل للكاميرا، كاميرا ماكرو وبدقة 2 ميغا بكسل للكاميرا المسؤولة عن كشف معلومات العمق.





يأتي هذا الهاتف أيضًا بسماعتين تدعمان تقنية Dolby Atmos، كما أنه يتميز بمستشعر بصمات الأصابع في الشاشة حيث يأتي مثبتًا مسبقًا بنظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.



