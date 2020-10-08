بالأسود .. رزان المغربي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها









ونشرت رزان المغربي جمهورها صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت فيها بفستان أسود جذاب ، ووجهت نصيحة لمتابعيها وعلقت قائله"اتركي ثفتك بنفسك أيتها الفتاة الجميلة".







وكانت آخر أعمال رزان المغربي، في الدراما مشاركتها في موسم رمضان 2018، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين، بينما شاركت في رمضان الماضي بتقديم برنامج "أغلب السقا".

تحرص الفنانة والإعلامية رزان المغربي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".