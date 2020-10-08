خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة في منحة 500 جنية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:15 م
تسجيل العمالة غير المنتظمة
تسجيل العمالة غير المنتظمة
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خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة في منحة 500 جنية

تسجيل العمالة غير المنتظمة في منحة 500 جنية المقدمة من الازهر الشريف ووزارة القوي العاملة يعتبر ذلك واحد من ضمن اكثر الاشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في الفترة الحالية علي شبكة الانترنت وذلك من التسجيل في المنحة والتي ستكون لمدة ثلاث اشهر، لأن يتم الخصول علي مبلغ مالي بقيمة 500 جنية.


تسجيل العمالة غير المنتظمة

عادت وزارة القوي العاملة بالتعاون مع الازهر الشريف منحة 500 جنية والتي قدمت من وزارة القوي العاملة إلي العمال اثناء توقف العمل في مصر نتيجة لفيروس كورونا المستجد، وسيتم صرف المرحلة الثانية من الدفعة بداية من شهر اكتوبر الجاري وحتي شهر ديسمبر المقبل ويكون قيمة المبلغ 1500 جنية مقسم علي ثلاث اشهر.


شروط منحة 500 جنية

قالت وزارة القوي العاملة بان هناك بعض الشروط التي يجب ان تتوافر وذلك حتي يتمكن من الحصول علي الدعم المقدم من الازهر ووزارة القوي العاملة وتتلخص الشروط في النحو التالي:

يجب ان يقوم مسجل في وزارة القوي العاملة لأن يتم القبول.
يشترط بان يكون السن لا يقل عن 21 عاماً وهو السن المخصص للعمل في مصر.
الاقامة في مصر في فترة دائمة اثناء الحصول علي الدعم.
يجب تحديد طبيعة العمل ان كان متقدم او متوقف.
التاكد من كتابة بيانتك بصورة صحيحة.
الضغط علي زر التقديم.


خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة

سيتم التقديم في هذة المنحة إلكترونياً من خلال موقع وزارة القوي العاملة وسيتم التقديم عن طريق مجموعة من الخطوات الاتية:

الانتقال الي موقع وزارة القوي العاملة علي شبكة الانترنت مباشرة "من هنا".
تسجيل الدخول إلي الموقع باستخدام الرقم القومي.
اختيار منحة 500 جنية ثم تسجيل البيانات الشخصية.
تسجيل بيانتك الشخصية وهي اسم المستخدم ورقم الهوية.
تخديد الؤهل الدراسي ثم تحديد رقم حالة العمل.
إدخال رقم الهاتف المحمول بصورة صحيحة.
تحديد الوظيفة والمحافظة التابع لها.
كتابة عنوان المنزل بالتفصيل.

خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة في منحة 500 جنية

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