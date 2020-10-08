شيكابالا يُساند الزمالك أمام وادي دجلة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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تواجد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمدرجات استاد القاهرة الدولي بمباراة الزمالك أمام وادي دجلة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري.

وحرص الأباتشي على مؤازة فريقة أمام وادي دجلة ضمن الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وحرص لاعبي الزمالك محمد عواد ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق وحسام أشرف والمستبعدين من قائمة الفريق على التواجد بمباراة الفريق أمام دجلة على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ويحتل الزمالك المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري العام برصيد ٦٤ نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الرابع عشر برصيد ٣٤ نقطة.

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