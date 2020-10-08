تكريم خالد الصاوي وكندة علوش عضو تحكيم.. تعرف على تفاصيل الدورة الرابعة لـ مهرجان الجونة السينمائي





وقررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ4 عالآتي:



1-اختيار الفنانة كندة علوش كعضو لجنة تحكيم المهرجان.



2-تكريم الفنان خالد الصاوي من خلال منحه جائزة الإنجاز الإبداعي.



3-منح مهندس الديكور انسى ابو سيف جائزة الإنجاز الابداعي.



4-يقدم مهرجان الجونة السينمائي احتفاءا بشارلي شابلن ويقوم به الأوركسترا أحمد الصعيدي.



5-يحتوي المهرجان هذا العام على 16 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلما في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة.



6- ركز المؤتمر على الإهتمام بفعاليات منطلق الجونة السينمائي وجسر الجونة السينمائي، مكوني منصة الجونة السينمائية، ذراع الصناعة الخاصة بالمهرجان والتي من المقرر إقامتها في جامعة برلين من 25 لـ29 أكتوبر.



7- يدعم مهرجان الجونة السينمائي السينما العربية في المهرجانات السينمائية العالمية، مساهمًا في تمكين صناع السينما العرب، خاصة خارج العالم العربي. في إطار ذلك، استكمل المهرجان تعاونه مع الدورة الـ10 لمهرجان مالمو للسينما العربية وورشة فاينال كت في فينيسيا.



8-يقيم مهرجان الجونة السينمائي حفل "السينما في حفل موسيقي" والذي من المقرر أن يتم في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

عقد اليوم مؤتمر صحفي لمعرفة ما سيسير عليه فعاليات الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي، والذي من المقرر أن تبدأ فعالياته من 23 أكتوبر لـ31 من نفس الشهر.