واتساب لن يعمل على تلك الأجهزة بعد الآن

في كل عام، تُجري التطبيقات تحديثات مهمة لمواصلة تلبية احتياجات مستخدميها، وفي هذا السياق بعض الهواتف الذكية غير متوافقة مع الإصدارات الجديدة من هذه التطبيقات، وبعضها يتوقف عن العمل بشكل دائم.









WhatsApp





لهذا السبب، يشارك “رجل الأعمال” قائمة من الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل iOS و Android والتي سيتوقف تطبيق المراسلة الفورية الشهير WhatsApp عن العمل بها في أوائل عام 2021.





وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق WhatsApp سيستمر في العمل على بعض الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android، بدءًا من الإصدار 4.0.3 أو أحدث، وعلى أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 9 أو أحدث.





سيتوقف دعم WhatsApp بشكل دائم على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android OS ، وهي: Samsung Galaxy S2 و Motorola Droid Razr و LG Optimus Black و HTC Desire.





بينما سيتوقف WhatsApp نهائيًا عن أربعة إصدارات من iPhone ، وهي iPhone 4s و iPhone 5 و iPhone 5 و iPhone 5c ، بالإضافة إلى iPhone 5s.





لذلك إذا كنت من مستخدمي هاتف Android ، فيمكنك العثور على نظام التشغيل الخاص بك ، يمكنك الانتقال إلى “الإعدادات” ، ثم “حول الهاتف” ، ثم إلى “معلومات برنامج النظام”.



