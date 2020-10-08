4 وزراء يفتتحون جلسة تداول البورصة الأحد المقبل

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
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وجه مجلس إدارة البورصة الدعوة إلى  كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وطارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب، وخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لافتتاح جلسة التداول بالبورصة يوم الأحد المقبل.

على أن يتم توقيع بروتوكول تعاون لنشر ثقافة الاستثمار والبورصة من خلال الأربع وزارات، ويأتى ذلك تلبية لدعوة اتحاد البورصات العالمية "WFE" للمشاركة في فعالية الأسبوع العالمي للمستثمر الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، بهدف نشر الثقافة المالية.

وقررت إدارة البورصة دعوة مجموعة من الوزراء بهدف دعم البورصة، وإرسال رسالة تطمين للمستثمرين، حول قوة البورصة المصرية، وفرص الاستثمار المتاحة، كونها منصة للاستثمار.

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