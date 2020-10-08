الأردن تشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
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شارك محافظ الأردن لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي في الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لمجلس محافظي البنك بطريقة الاتصال عن بعد.

وضمت جلسة افتتاح الاجتماع رئيس مجلس المحافظين والمحافظ من اسبانيا، والقائم بأعمال رئيس البنك، وممثلين عن الدول الأعضاء ومجلس المديرين وإدارة البنك ومنظمات وبنوك تمويل دولية ومتعددة الأطراف. ويعتبر الاجتماع السنوي الحدث الرئيس للبنك للبحث بين المحافظين في القضايا الرئيسة المالية والمؤسسية والاستراتيجية لعمل البنك والدول الأعضاء/ المساهمين بما فيها التحديات على المستوى العالمي.
وركز الاجتماع على مناقشة الإطار الاستراتيجي والرأسمالي الجديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2021-2025 ومراجعة العمل المنجز والتوجهات الاستراتيجية.
وأقر المجلس الإطار الاستراتيجي والرأسمالي الجديد، والذي هدف إلى مراجعة الموارد الرأسمالية للبنك وتحديد ماذا وأين وكيف سيعمل البنك في الفترة القادمة، واطلع على ما تم إنجازه من توصيات الاجتماع السنوي الذي عقد في منطقة البحر الميت عام 2018 برئاسة الأردن والاجتماع السنوي لعام 2019 واللذين تم خلالهما الاتفاق على نهج وخارطة طريق ومسارات عمل للمضي قدماً بإعداد هذا الإطـــار وتحديد المعايير التي سيتم من خلالها إنجاز هذا العمل.
وحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط اليوم الخميس، بين وزير التخطيط الدكتور وسام الربضي موقف الأردن ودعمه للإطار الاستراتيجي الجديد للبنك لأهميته في دعم الأهداف المنوطة بالبنك وتحقيقها، إلى جانب تعزيز الأثر الانتقالي والتحولي للبنك في بلدان عملياته ومنها الأردن، والتوجه لمشاركة البنك في بلدان عمليات جديدة محتملة ضمن النطاق الجغرافي الحالي كمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، أو خارج النطاق الجغرافي الحالي كدول إفريقيا جنوب الصحراء والمرهون بموافقة من مجلس المحافظين، مثمناً دور إدارة البنك وجهودها في هذا الاتجاه. وأثنى الربضي على جهود وإنجازات البنك تحت قيادة السير سوما شاكراباتي وإدارة وكادر البنك، والتقدير العالي للمملكة المتحدة كبلد مستضيف للاجتماع في ظل ظروف استثنائية بسبب تفشي الوباء. وأكد الربضي في كلمته مواصلة الأردن تنفيذ الاصلاحات المخطط لها رغم تبعات جائحة كورونا وحسب مصفوفة الاصلاحات للسنوات الخمس، والتي اطلقت في مبادرة مؤتمر لندن.
ووفقا للبيان، سيعمل البنك من خلال هذا الإطار على تحسين نوعية وكمية وتأثير أنشطته في كل القطاعات ذات الأولوية (المؤسسات المالية، والصناعة والتجارة والأعمال الزراعية، والبنية التحتية المستدامة)، من خلال التركيز على ثلاثة محاور استراتيجية والتي زادت أهميتها مع استمرار تأثير أزمة جائحة كورونا وتبعاتها، وهي دعم التحول نحو اقتصاد أخضر، وتعزيز تكافؤ الفرص من خلال تعزيز عمل البنك في دعم الوصول إلى المهارات والتوظيف والتمويل وريادة الأعمال والخدمات للمجموعات المحرومة العاملة مع القطاع الخاص ومن خلاله، وتسريع التحول الرقمي عبر القطاعات.
كما تم اتخاذ قرار بانضمام جمهورية العراق لتصبح عضواً في البنك حيث دعم الأردن هذا الطلب لأهميته في تعزيز التعاون والاستقرار الإقليمي.

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