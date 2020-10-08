العالم يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:45 م
كورونا
كورونا
وكالات
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سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 307000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية يشهدها العالم منذ اندلاع الجائحة.

 

وأفادت الوكالة بأن مصدر الزيادة الكبيرة هو الهند والولايات المتحدة والبرازيل حيث سجلت الهند 94372 حالة جديدة، تلتها الولايات المتحدة بـ45523 والبرازيل بـ43718.

 

وأبلغت كل من الهند والولايات المتحدة عن أكثر من 1000 حالة وفاة وأبلغت البرازيل عن 874 حالة.

 

ولا تزال الإصابات ترتفع في 58 دولة حول العالم، تتصدرها الهند، بينما تتجه أعداد الحالات في الولايات المتحدة والبرازيل نحو الانخفاض.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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