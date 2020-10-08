الأردن تعلن عن تقديم خدماتها الضريبية عن بُعد اعتبارا من الأحد

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
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أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية عن اتفاقها مع الشركاء الرئيسيين على تقديم جميع خدماتها للمكلفين والمراجعين عن بُعد دون الحاجة للوصول الى مكاتب الدائرة او مراجعتها وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وجاء هذا الاتفاق للتسهيل والتخفيف على الشركاء والمكلفين في الوقت والجهد وحفاظا على صحتهم وسلامتهم في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.

وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي التقى أمس الاربعاء كلا من رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان فتحي الجغبير ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين عمران التلاوي ورئيس جمعية خبراء الضرائب هاشم حمزة وتم التباحث معهم بخصوص تقديم خدمات الدائرة للمكلفين والمراجعين الكترونيا (عن بُعد) دون الحاجة للوصول الى مكاتب الدائرة، وعبروا عن رضاهم عن هذا القرار لما فيه من تسهيل على المراجعين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

كما تم الاتفاق على ادامة واستمرار التنسيق والتعاون لتقديم الخدمات وتذليل العقبات واي صعوبات، وتعيين ضباط ارتباط من قبل الغرف والجمعية مع الدائرة لمتابعة وحل اية مشاكل وعقبات.

وتم تزويد رؤساء الغرف والجمعيات بجدول يتضمن أسماء المساعدين والمدراء وارقام هواتفهم، بالإضافة الى رقم هاتف المدير العام للتواصل كلا حسب اختصاصه بخصوص اية خدمة يحتاجها المكلف او المراجع اذا لم تقدم لهم بالصورة الصحيحة.

وقامت الدائرة بتخصيص مركز للمساندة والدعم يتم التواصل معه من خلال برنامج (الواتس اب) على رقم 0798818810 لمتابعة انجاز اي معاملة او خدمة لم يتم الحصول عليها الكترونيا او من خلال المتابعة مع مدير المديرية المختص.

وقالت الدائرة انه في الحالات الاستثنائية والخاصة سيتم استقبال المكلفين ممن يتم الموافقة لهم مسبقا في المكاتب الخاصة التي تم اعدادها وتجهيزها لذلك عند المدخل الرئيسي لمبنى الادارة العامة مع ضرورة التزام المراجعين بتعليمات السلامة وارشادات وزارة الصحة.

يذكر ان الدائرة تتيح معظم الخدمات الكترونيا، لجميع المكلفين في مواقع تواجدهم دون الحاجة لزيارة فروع الدائرة ومكاتبها المنتشرة في كافة مدن ومناطق المملكة، وذلك عبر زيارة الموقع الالكتروني للدائرة .

وستقوم الدائرة بتقييم هذه التجربة اولا بأول مع الشركاء بهدف التطوير والتحسين بما يخدم المكلفين والمراجعين كافة.

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