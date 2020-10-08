أزهري: الأخلاق فطرية وموجودة في الإنسان منذ بداية الخليقة

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قال الدكتور سامي العسالة، أحد علماء الأزهر الشريف، إن المدرسة هي المؤسسة الثانية للتربية بعد المنزل، وهناك العديد من المؤسسات التي تساهم في التربية مثل المسجد ومراكز الشباب والأندية، وهناك وسائل مستحدثة مثل مواقع التواصل الاجتماعي التي يجب أن تستخدم بصورة حسنة.

وتابع "العسالة"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن احترام الكبير من أهم القيم الإسلامية يجب أن تغرس في نفوس الأبناء، خاصة أن بعض الطلاب الآن لا يحترمون معلميهم أو والديهم، وهذا شيء يجب أن ينتهي.

ولفت إلى أن الأبن لا يجب أن يتحدث بندية مع الشخص الكبير أو والديه مثلما يحدث في بعض الحالات الآن، لافتَا إلى أن الصغير علهي أن يكتسب الخبرة من التعليم، معقبًا: "قالوا في المثل اللي أكبر منك يوم يعرف عنك بسنة، والندية تعني افتقاد تعلم الخبرة".

وأشار إلى أن الأخلاق فطرية وموجودة في الإنسان منذ بداية الخليقة، موضحًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لكي يتمم مكارم الأخلاق، وليس لكي يضع اللبنة الأولى للأخلاق، وهذا يعني أن الاخلاق كانت موجودة.



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وكشفت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، عن علامات يتعرف من خلالها العبد علي حب الله له.



وقالت اللجنة عبر الموقع الرسمي للدار، إن علامات حب الله للعبد كثيرة، ومن هذه العلامات ما يلي:



1- أن يتيسر للعبد اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بسنته الشريفة.



2- أن يتصف المسلم بالرحمة والتواضع مع إخوانه المؤمنين، وأن يكون عزيز النفس في تعامله مع غير المؤمنين، وأن يكون دأبه مجاهدة الهوى والشيطان وأعوانه ومساوئ الأخلاق، وألا يخاف ملامة الناس في تمسكه بالحق.



3- ألَّا يجد في قلبه معاداة أو كراهية لأحد من أولياء الله الصالحين، ومنهم الأخفياء الذين لا يتفطن لهم الناس، ولهذا فالمؤمن ينشغل بعيوبه عن عيوب الناس، فربهم أعلم بهم.



4- أن يُوفَّق للحفاظ على الفرائض وعلى الاستكثار من النوافل حتى يغلب عليه التقديس الإلهي وتجري على قلبه ويده ولسانه وسائر قواه الحكمة الإيمانية وانعكاساتها الإصلاحية التي استخلف الإنسان في الأرض لإقامتها.



5- أن يوضع للعبد القبول في قلوب العباد كنتيجة لحب الله إياه وحب ملائكة الله وأهل السماء المطهرين له؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ اللهُ العَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحْبِبْهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الْأَرْضِ» رواه البخاري.



6- أن يجد المؤمن نفسَه مدفوعة إلى الطاعة، مقبلة على الله عز وجل، مشغولة بذكره سبحانه وبالتعرف عليه في آياته القرآنية وآياته الكونية، وبالفكر والذكر وكثرة السجود، يقترب المحبُّ من ربه ويأنس بحضرته القدسية، وتيسير الله عز وجل ذلك له دليل على أنه يحبه ويقربه ويقبل عليه أكثر من إقبال العبد عليه.