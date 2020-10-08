جريزمان يتخطى رقم زيدان

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:30 م
زيدان
زيدان
وكالات
Advertisements

جاء هدف أنطوان جريزمان في شباك أوكرانيا أمس بمثابة الرقم الذي منحه تفوقا كبيرا على أسطورة منتخب فرنسا زين الدين زيدان.

واختتم جريزمان (صاحب القميص رقم 7) سباعية منتخب بلاده ومهرجان الأهداف، في مباراته الودية بكرة القدم، أمام ضيفه الأوكراني (7-1)، التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء،  على ملعب "فرنسا" بضاحية "سان دوني".

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في رصد الإحصائيات، أن جريزمان، وصل إلى هدفه رقم 32 بقميص منتخب فرنسا أحرزها خلال 81 مباراة، ليصبح خامس الهدافين التاريخيين، متخطيا زين الدين زيدان، صاحب المركز السادس، برصيد 31 هدفا سجلها خلال 108 مباراة.

ويتصدر تييري هنري، قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب "الديوك"، برصيد 51 هدفا، متقدما بفارق 9 أهداف عن أوليفيه جيرو، الذي انفرد بالمركز الثاني بعد أن أحرز هدفين في مرمى أوكرانيا، متجاوزا بفارق هدف الأسطورة ميشيل بلاتيني، ومن ثم دافيد تريزيغيه، في المركز الرابع برصيد 34 هدفا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب فرنسا زيدان رياضة جريزمان الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 10 ساعات

وفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب

منذ ساعة

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 6 ساعات

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

منذ ساعة و 27 دقيقة

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعة

الصراع يشتعل بين الزمالك وبيراميدز على صفقة «الهداف»

منذ أقل من نصف ساعة

إصابة معلم بفيروس كورونا أثناء إعطائه دروس التقوية بكفر الشيخ

منذ أقل من ساعتين

دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 23 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 11 ساعة

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

07:31 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

03:32 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»