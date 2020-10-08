جريزمان يتخطى رقم زيدان





جاء هدف أنطوان جريزمان في شباك أوكرانيا أمس بمثابة الرقم الذي منحه تفوقا كبيرا على أسطورة منتخب فرنسا زين الدين زيدان.





واختتم جريزمان (صاحب القميص رقم 7) سباعية منتخب بلاده ومهرجان الأهداف، في مباراته الودية بكرة القدم، أمام ضيفه الأوكراني (7-1)، التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "فرنسا" بضاحية "سان دوني".





وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في رصد الإحصائيات، أن جريزمان، وصل إلى هدفه رقم 32 بقميص منتخب فرنسا أحرزها خلال 81 مباراة، ليصبح خامس الهدافين التاريخيين، متخطيا زين الدين زيدان، صاحب المركز السادس، برصيد 31 هدفا سجلها خلال 108 مباراة.





ويتصدر تييري هنري، قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب "الديوك"، برصيد 51 هدفا، متقدما بفارق 9 أهداف عن أوليفيه جيرو، الذي انفرد بالمركز الثاني بعد أن أحرز هدفين في مرمى أوكرانيا، متجاوزا بفارق هدف الأسطورة ميشيل بلاتيني، ومن ثم دافيد تريزيغيه، في المركز الرابع برصيد 34 هدفا.



