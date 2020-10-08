رئيس البرلمان ينعي النائبة منى منير

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:34 م
الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال
عبداللطيف هيبة
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تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،  بخالص التعازي والمواساة في النائبة منى منير، والتي توفيت مساء اليوم.

حيث توفيت النائبة مساء اليوم الخميس، والتي كانت عضو بلجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب.

وكانت "منير" عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر بدائرة قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة.

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