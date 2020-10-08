بإطلالة ساحرة.. ملك قورة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة الشابة ملك قورة جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت ملك بالصورة جميلة وأنيقة كعادتها مرتدية فستان بني لامع ، ووضعت روچ جرئ باللون الأحمر ، وتركت شعرها منسدلاً علي كتفيها.


وعلق أحد المتابعين علي الصورة وكتب : القمر اللي بحبها.


والجدير بالذكر أن ملك قورة شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، ملك قورة، محمد شاهين، عادل عبدالرازق، أحمد صيام، سلوى خطاب، أيمن عزب، سامح السريطي.

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