أخصائية تغذية: عدم تناول النشويات للتخلص من السمنة يؤثر على القلب

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:21 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن مباردة "صحتك أمان لأسرتك" تهدف لتوعية المواطنين بمخاطر السمنة التي تعتبر بوابة للإصابة بأمراض كثيرة من الضغط والسكر وخشونة المفاصل والنهجان، معقبة: "لازم نخس عشان صحتنا رقم واحد، وعشان نعرف نخدم ولادنا".

وتابعت "حافظ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن تجربة نظام غذائي من علال الإنترنت أمر خاطئ أو تجربة نظام غذاءي لصديق وخلافه، معقبة:" لو الموضوع سهل كده ماكنتش مصر من الدول الأولى في السمنة المفرطة".

وأوضحت أن عدم تناول النشويات نهائيًا للتخلص من السمنة أمر خاطئ، لأن هذا يؤثر على صحة القلب، وهناك نظام آخر يتحدث عن تناول كمية كبيرة من الدهون، وهذا يرفع الكوليسترول، ويؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، وتناول نسبة بروتينات عالية يؤثر على الكلى والكبد، مشيرة إلى ضرورة تناول كل الطعام باعتدال.

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وقدمت وزارة الصحة عددا من النصائح للوقاية من سرطان الثدي، الذي يشكل تهديدا لعدد كبير من السيدات، وخاصة في حالة إهماله، حيث يساعد الكشف المبكرللإصابة بهذا المرض على رفع نسب الشفاء منه.

وهذه النصائح هي:

_ معرفة الشكل والملمس الطبيعي لثدييك، لأن غلامات الإصابة تختلف لدى السيدات.

_ عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريا، (عند نهاية الدورة الشهرية، وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر).

_ عند ملاحظة أي تغيير في الثدي يجب استشارة الطبيب.

_ الالتزام بالعادات الصحية، وهي: المحافظة على وزن صحي وممارسة رياضة المشي والرضاعة الطبيعية إذا أمكن.

وقالت الصحة إن الوحدات الصحية في انتظارك من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

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