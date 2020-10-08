المشرف على الجامع الأزهر يوضح حجم التلفيات والخسائر بالغرف المحترقة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:21 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال محمد عبد الفتاح المشرف علي الجامع الأزهر بوزارة السياحة والأثار، إن الحريق الذي شب مساء أمس كان محدودًا وتمت السيطرة عليه، وقد نشب بإحدى حجرات العلوية بالجامع الأزهر، تحديدًا فوق باب الصعايدة، وجاري اتخاذ الاإجراءات اللازمة.

وأكد عبد الفتاح أن الحريق محدود وشب بإحدى غرف الطابق الثالث ناحية شارع محمد عبده، وتسبب بتلفيات في السقف والأبواب الخشبية، وهذه الأسقف لا تحمل أي نقوش أو زخارف.

وتابع: سقف وأبواب الحجرة التي تعرضت للحريق حديثة ليس أثرية ولا تحمل أي نقوش وزخارف، والأبواب المحترقة حديثة ليس أثرية، وجاري التحري بواسطة النيابة عن مسببات الحريق.

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