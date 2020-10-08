تعرف على طرق تقليل حجم المعدة دون إجراء عملية جراحية

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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن إعادة المعدة لحجمها الطبعي يكون من خلال قلة الطعام أو تقليل الشهية من خلال تناول مادة فعالة تشعر بالشبع، وبالتالي الأكل بكميات أقل، مشددة على ضرورة متابعة خفض الوزن مع متخصص لأعداد نظام غذاءي متوازي يوجد به بروتينات ونشويات وكل أنوع الأطعمة بنظام معين.



وتابعت "حافظ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الاكل لدى بعض أصحاب أمراض السمنة عادة، وتقليل الأكل أمر لا يمكن إلا من خلال تناول مادة تقلل الشهية، معقبة: "موضوع إني أقول لأصحاب أمراض السمنة ما تكلس غير 4 معالق أرز أمر غير مجدي".



ولفتت إلى أن نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم يعني انخفاض قدرة الجسم على الحرق، ولذلك فكرة اختيار نظام غذائي لصديق أو من على الإنترنت أمر خاطئ وقد يسب الشخص بالضرر.



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وقدمت وزارة الصحة عددا من النصائح للوقاية من سرطان الثدي، الذي يشكل تهديدا لعدد كبير من السيدات، وخاصة في حالة إهماله، حيث يساعد الكشف المبكرللإصابة بهذا المرض على رفع نسب الشفاء منه.



وهذه النصائح هي:



_ معرفة الشكل والملمس الطبيعي لثدييك، لأن غلامات الإصابة تختلف لدى السيدات.



_ عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريا، (عند نهاية الدورة الشهرية، وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر).

_ عند ملاحظة أي تغيير في الثدي يجب استشارة الطبيب.



_ الالتزام بالعادات الصحية، وهي: المحافظة على وزن صحي وممارسة رياضة المشي والرضاعة الطبيعية إذا أمكن.



وقالت الصحة إن الوحدات الصحية في انتظارك من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

