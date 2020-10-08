تعرف على طرق تقليل حجم المعدة دون إجراء عملية جراحية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:17 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن إعادة المعدة لحجمها الطبعي يكون من خلال قلة الطعام أو تقليل الشهية من خلال تناول مادة فعالة تشعر بالشبع، وبالتالي الأكل بكميات أقل، مشددة على ضرورة متابعة خفض الوزن مع متخصص لأعداد نظام غذاءي متوازي يوجد به بروتينات ونشويات وكل أنوع الأطعمة بنظام معين.

وتابعت "حافظ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الاكل لدى بعض أصحاب أمراض السمنة عادة، وتقليل الأكل أمر لا يمكن إلا من خلال تناول مادة تقلل الشهية، معقبة: "موضوع إني أقول لأصحاب أمراض السمنة ما تكلس غير 4 معالق أرز أمر غير مجدي".

ولفتت إلى أن نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم يعني انخفاض قدرة الجسم على الحرق، ولذلك فكرة اختيار نظام غذائي لصديق أو من على الإنترنت أمر خاطئ وقد يسب الشخص بالضرر.

إقرأ أيضا..
وقدمت وزارة الصحة عددا من النصائح للوقاية من سرطان الثدي، الذي يشكل تهديدا لعدد كبير من السيدات، وخاصة في حالة إهماله، حيث يساعد الكشف المبكرللإصابة بهذا المرض على رفع نسب الشفاء منه.

وهذه النصائح هي:

_ معرفة الشكل والملمس الطبيعي لثدييك، لأن غلامات الإصابة تختلف لدى السيدات.

_ عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريا، (عند نهاية الدورة الشهرية، وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر).
_ عند ملاحظة أي تغيير في الثدي يجب استشارة الطبيب.

_ الالتزام بالعادات الصحية، وهي: المحافظة على وزن صحي وممارسة رياضة المشي والرضاعة الطبيعية إذا أمكن.

وقالت الصحة إن الوحدات الصحية في انتظارك من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

أخبار تهمك

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

منذ ساعة

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب

منذ 38 دقيقة

دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة و نصف

إصابة معلم بفيروس كورونا أثناء إعطائه دروس التقوية بكفر الشيخ

منذ ساعة و نصف

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 23 ساعة

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 9 ساعات

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ ساعتين و 32 دقيقة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

07:31 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

03:32 م

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

04:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»