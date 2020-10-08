استشاري أورام يكشف طرق علاج سرطان الثدي (فيديو)

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:13 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور تامر منيع، استشاري ومدرس جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، إن الحصول على عينة من ثدي المرأة هو أهم عامل في علاج سرطان الثدي، لأنه من خلال هذه العينة يتم التعرف على نوع السرطان، وبالتالي تحدد أفضل علاج سواء كيماوي او إجراء عملية لإزالته، وخلافه.

وتابع "منيع"، خلال حواره ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن هناك علاجات طبيعية قد تأتي بنتيجة جيدة في علاج السرطان، ولكن العلاج الطبيعي لا يؤدي إلى علاج مع الإصابات الشديدة.

وأشار إلى أن هناك تكنيك جديد لاستئصال الورم السرطاني من الثدي، وفي نفس الوقت الحفاظ على شكل الثدي، وإذا كان حجم الدي كبير، يتم إزالة الثدي، وتصعيرة، مما يؤدي إلى تحسين كله.

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وقدمت وزارة الصحة عددا من النصائح للوقاية من سرطان الثدي، الذي يشكل تهديدا لعدد كبير من السيدات، وخاصة في حالة إهماله، حيث يساعد الكشف المبكرللإصابة بهذا المرض على رفع نسب الشفاء منه.

وهذه النصائح هي:

_ معرفة الشكل والملمس الطبيعي لثدييك، لأن غلامات الإصابة تختلف لدى السيدات.

_ عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريا، (عند نهاية الدورة الشهرية، وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر).
_ عند ملاحظة أي تغيير في الثدي يجب استشارة الطبيب.

_ الالتزام بالعادات الصحية، وهي: المحافظة على وزن صحي وممارسة رياضة المشي والرضاعة الطبيعية إذا أمكن.

وقالت الصحة إن الوحدات الصحية في انتظارك من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

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