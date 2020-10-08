في ذكرى وفاته.. تعرف على حلم شادي عبد السلام الذي لم يتحقق





عاشق المومياء مخرج سينمائي لامع، اشتهر في مصر والعالم بأسلوب متميز في الإخراج، اهتمم بشكل أساسي بالبحث عن شكل سينمائي مغاير.





لم يمهل القدر الفنان والمخرج شادى عبد السلام، لتنفيذ واحد من أهم أحلامه ومشاريعه على الاطلاق، وهو فيلم "اخناتون"، والذي أخذ الكثير من السنوات لتحضيره.





وقالت الفنانة نادية لطفي، التي كانت مرشحة لدور "أم اخناتون"، بعد فيلم المومياء ونجاحه، رشحني المخرج شادى عبد السلام لتجسيد دور أم أخناتون في فيلم "أخناتون"، وأرسل لي سيناريو العمل، ولكن التصوير تأخر كثيرا، الأمر الذى دفعنى إلى الاتصال به.





وقالت له: "أنا خايفة من كثرة التأجيل أعمل جدة إخناتون"، لكن القدر لم يمهله، وتوفى شادي عبدالسلام، وظل الفيلم حبيس الأدراج.



تحل اليوم ذكرى وفاة المخرج الكبير شادي عبد السلام، الذي قدم على مدار مشواره علامات في تاريخ السينما المصرية.