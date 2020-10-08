طبيب أورام: هذه العوامل تُزيد من نسبة الإصابة بسرطان الثدي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور تامر منيع، استشاري ومدرس جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، إن أي سيدة تعاني من شد جلد الثدي للدخال، أو وجود كتلة في الثدي، عليها أن تذهب للطبيب للفحص، لكن هذا لا يعني شعور أي سيدة بورم في الثدي، أنها مصابة بالسرطان.
وتابع "منيع"، خلال حواره ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن الطبيب يقوم بالتأكد من إصابة السيدة بسرطان السيدة من خلال الإشاعات الطبية، مشيرًا إلى أن الحديث على أن هذه الإشاعات تزيد من الإصابة أمر غير صحيح الآن، وهذا الأمر من الممكن أن ينطبق على الأجهزة القديمة التي تصدر إشعاعات عالية إلى حد ما.
ولفت إلى أن هناك عوامل للسيدات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي منها: التقدم في العمر، ووجود تاريخ مرضي في العائلة، أو زيادة التعرض لهرمون الأنوثة من خلال انتهاء الدورة الشهرية في سن متأخر، وهذا يعني تعرضها لهرمون الأنوثة لفترة طويلة للغاية.


إقرأ أيضا..
وقدمت وزارة الصحة عددا من النصائح للوقاية من سرطان الثدي، الذي يشكل تهديدا لعدد كبير من السيدات، وخاصة في حالة إهماله، حيث يساعد الكشف المبكرللإصابة بهذا المرض على رفع نسب الشفاء منه.

وهذه النصائح هي:

_ معرفة الشكل والملمس الطبيعي لثدييك، لأن غلامات الإصابة تختلف لدى السيدات.

_ عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريا، (عند نهاية الدورة الشهرية، وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر).
_ عند ملاحظة أي تغيير في الثدي يجب استشارة الطبيب.

_ الالتزام بالعادات الصحية، وهي: المحافظة على وزن صحي وممارسة رياضة المشي والرضاعة الطبيعية إذا أمكن.

وقالت الصحة إن الوحدات الصحية في انتظارك من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

أخبار تهمك

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ ساعتين و 32 دقيقة

دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة و نصف

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

منذ ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب

منذ 37 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة معلم بفيروس كورونا أثناء إعطائه دروس التقوية بكفر الشيخ

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 6 ساعات

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

07:31 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

03:32 م

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

04:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»