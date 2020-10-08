طبيب أورام: هذه العوامل تُزيد من نسبة الإصابة بسرطان الثدي

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قال الدكتور تامر منيع، استشاري ومدرس جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، إن أي سيدة تعاني من شد جلد الثدي للدخال، أو وجود كتلة في الثدي، عليها أن تذهب للطبيب للفحص، لكن هذا لا يعني شعور أي سيدة بورم في الثدي، أنها مصابة بالسرطان.

وتابع "منيع"، خلال حواره ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن الطبيب يقوم بالتأكد من إصابة السيدة بسرطان السيدة من خلال الإشاعات الطبية، مشيرًا إلى أن الحديث على أن هذه الإشاعات تزيد من الإصابة أمر غير صحيح الآن، وهذا الأمر من الممكن أن ينطبق على الأجهزة القديمة التي تصدر إشعاعات عالية إلى حد ما.

ولفت إلى أن هناك عوامل للسيدات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي منها: التقدم في العمر، ووجود تاريخ مرضي في العائلة، أو زيادة التعرض لهرمون الأنوثة من خلال انتهاء الدورة الشهرية في سن متأخر، وهذا يعني تعرضها لهرمون الأنوثة لفترة طويلة للغاية.





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وقدمت وزارة الصحة عددا من النصائح للوقاية من سرطان الثدي، الذي يشكل تهديدا لعدد كبير من السيدات، وخاصة في حالة إهماله، حيث يساعد الكشف المبكرللإصابة بهذا المرض على رفع نسب الشفاء منه.



وهذه النصائح هي:



_ معرفة الشكل والملمس الطبيعي لثدييك، لأن غلامات الإصابة تختلف لدى السيدات.



_ عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريا، (عند نهاية الدورة الشهرية، وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر).

_ عند ملاحظة أي تغيير في الثدي يجب استشارة الطبيب.



_ الالتزام بالعادات الصحية، وهي: المحافظة على وزن صحي وممارسة رياضة المشي والرضاعة الطبيعية إذا أمكن.



وقالت الصحة إن الوحدات الصحية في انتظارك من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

