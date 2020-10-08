بعد الترويج لها.. أوكا يطرح أغنية "1990 اتدلع"

طرح مطرب المهرجانات أوكا أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "1990 اتدلع".ونشرت زوجته مي كساب كوبليه من الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وعلقت قائله: "الأغنية كاملة علي قناة أوكا الجديدة على اليوتيوب.. لينك القناة في البايو عند أوكا.. مبروك يا حبيبي .. نجاح كبير بإذن الله".أغنية "1990" تم تصويرها بأحد استديوهات منطقة أبو رواش على طريقة التسعينات ، واستعان أوكا بعدد كبير من أصدقائه وفرقته الموسيقية للمشاركة في تصوير الفيديو كليب كما شارك معه ايضا والده في تصوير الأغنية بدور معلم لغة عربية وظهرت المجاميع بأزياء فترة التسعينات بتوقيع الاستايليست كالوشة وزوايا مدير التصوير الايطالي فيدريكو الذي يشارك مع أوكا للمرة الثانية بعد اعلان "شبرقة".يذكر أن هذا العمل يعد أول تعاون مجددا بين أوكا وشركة تالنت دبليو ام كإدارة أعمال حيث عاد الثنائي أوكا ووليد منصور للعمل مجددا بتولي شركة تالنت دبليو إم إدارة أعمال أوكا في الفترة المقبلة وحضر ممثلا عنها تصوير الكليب مصطفى شيتوس.