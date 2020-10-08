المصرية للمناعة تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا

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علق الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على تعرض مصر للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، خاصة مع دخول الطلبة المدراس، قائلًا: "مصر غير معرضة لموجة ثانية لجائحة كورونا، ولكن بشروط".



وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ريمون فضل الله، في برنامج "منتصف الأسبوع"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المواطن المصري هو المسئول الأول عن تعرض البلاد لموجة ثانية من عدمه، مشيرًا إلى أن المواطن المصري إذا تعامل مع فيروس كورونا بحذر شديد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في كل شىء وتعايش مع كورونا سيختفي الفيروس من مصر تمامًا ويعتبر إنجازًا تاريخيًا يُحسب للدولة المصرية وشعبها الواعي.



وتابع: "لو لم يتخذ الشعب المصري الإجراءات الاحترازية الكاملة والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وتعامل معه باستهتار وعدم وعي ستواجه مصر موجة ثانية أشد ضراوة من الموجة الأولى التي واجهها العالم أجمع، خاصة وأن أمريكا وأوروبا يواجهون الموجة الثانية من فيروس كورونا والأعداد هناك في ازدياد.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97492 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 104035 حالة من ضمنهم 97492 حالة تم شفاؤها، و6010 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

