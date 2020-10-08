خبير: الكويت دولة مؤسسات وأميرها الجديد تسلم الحكم بكل سلاسة

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قال المحلل السياسي الكويتي، فؤاد الهاشم، إن تأكيد ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد تأديته اليمين الدستورية، الالتزام بسياسات الكويت يؤكد أنها دولة مؤسسات ولا تتغير سياساتها بتغيير قيادتها.



وتابع الهاشم، خلال مداخلة لفضائية الغد، أن العالم تابع انتقال السلطة بسلاسة في الكويت، وسط تأكيد على الالتزام تجاه دول الخليج والأمة العربية والعالم بأسره.



وأكد أن النهج الديمقراطي في الكويت متأصل وثابت، ويزداد تأصلا مع مرور الوقت، وأنه السبيل الأمثل على الاستمرار.



ولفت الهاشم إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بالتزام الكويت بالدستور في كل الخطوات التي أعقبت وفاة الشيخ صباح الأحمد كانت رسالة للجهات التي تعمل في الظلام وتريد عودة البلاد لما قبل الاستقلال، مؤكدا أن تلك المجموعات تريد عودة البلاد للحكم الفردي بعيدًا عن الدولة الحديثة.

