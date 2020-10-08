انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

الزوجة الأولى تنتقم من ضرتها



العشيقة تعطي رقم هاتف الزوجة الجديدة للعنتيل



الزوجة أخبرت زوجها وحماها باتصالات العنتيل بها



استدرجته بحجه إقامة علاقة معها.. وزوجها وحماها نصبوا له فخًا



هاتفه يحتوي على أكثر من ١٠٠ فيديو لسيدات كثيرة



عقد جلسة عرفية بحضور كبار البلد



لم يخرج فقررنا تقديم بلاغ



القبض على العنتيل



تحقيقات النيابة





وأفادت التحقيقات النيابة العامة، أن عنتيل الجيزة استدرج ضحاياه لممارسة الرزيلة معهن، أنه تعرف عليهن منذ شهور، لافتة إلى أنه كان يستدرجهن بحجه رغبته في الزواج منهن، لكي يحصل على غرضه، ثم يمارس الجنس معهم داخل شقته بدافع الحب، ويبدأ في التهرب منهن.



واوضحت التحقيقات، أن المتهم كان يصورهن لابتزازهن، من أجل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.



حبس المتهم والتحفظ على الهاتف



وأمرت النيابة العامة، بالجيزة، بحبس عنتيل الجيزة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة الرزيلة مع عدد من السيدات، وتصويرهن في اوضاع مخله وأمرت النيابة، بالتحفظ على هاتفه الذي يحتوي على مقاطع جنسية لفحصه.

ذهب الرجل إلى موعده الغرامي الجديد، يمني نفسه بمتعة جنسية مع فريسته الجديدة، وفي جيبه هاتفه المحمول الذي يحتوي العديد من المقاطع الجنسية التي صورها لنساء آخريات في وقت سابق، على أمل أن تنضم هذه المرأة الجديدة إلى قائمة سابقاتها، وأن يسجل لها فيديو جديد، يحتفظ به إلى جوار عشرات الفيديوهات الأخرى التي يسجلها بنفسه للنساء اللواتي يقيم علاقات معهن، ولكن كما يقول المثل البلدي "تيجي يصيده يصيدك"، وقع "العنتيل" في فخ نصبته له هذه المرأة الجديدة، وبدلا من أن يسجل لها فيديو ليذلها به، سقط هو بين يدي زوجها وأقاربه، وتم تسجيل فيديو له، لتكون هذه هي آخر حلقة من حلقات العلاقات الحرام، وبداية فضيحة كبرى هزت محافظة الجيزة، وأصبحت قضية رأي عام.فانتقلت محررة الفجر للقاء الجيران وشهود العيان لكشف تفاصيل هذه القصة المثيرة، حيث التقت بالحاج "وحيد عبد الناصر خضير" والد الزوج الذي أسقط العنتيل في الفخ.بذهول بدأ الحاج "وحيد" حديثه إلى بوابة "الفجر"، قائلًا: "كنا عايشين في سلام لغاية ما دخل الشيطان بيوتنا"، مشيرًا إلى أنهم لا يعرفون المتهم، وأن القصة بدأت من خلال زوجة نجله "وائل" التي تعتبره في مقام والدها، ولذلك اطمأنت له، وحكت له كل شيء حتى تم إسقاط العنتيل.ويتابع "الحاج وحيد" كلامه: كان ابني متزوجا من سيدة أخرى، وطلقها بعد زواج ٨ أعوام، أثمر عن طفلين "آدم وحنين"، وكان يجلب لها كل ما تتمناه ولا يتأخر عنها في شئ، إلا أن بدأت أشياء غريبة تحدث، وكان من بينها اختفاء مبالغ مالية كبيرة، وعندما كان يسألها: (أين تذهب النقود؟)، كانت ترد: (بساعد بيهم أهلي)، وكان هذا يتكرر كثيرًا، وحدث بسببه خلافات كثيرة، قرر بعدها الانفصال عنها، حتى ولكنها أقامت ضده دعاوى نفقة.استكمل "الحاج وحيد" حديثه، قائلا: "عقب انفصال نجلي عن زوجته الأولى تزوج من فتاة آخرى، ولكن الأمور لم تهدأ، واشتعلت نار الغيرة، في قلب الزوجة الأولى وحاولت الانتقام من طليقها وزوجته الجديدة، وتوغل الشيطان عقلها فوضعت خطة محكمة، للإيقاع بالزوجة الجديدة، ولكن القدر اسقطها وكشف لنا خيانتها مع العنتيل".وأضاف، أن الزوجة الأولى كانت على علاقة بـ"العنتيل"، وهو جزار يدعى "عز.ص" أربعيني العمر، ومتزوج ولديه أبناء، وكانت تقابله بإحدى الشقق المستأجرة خارج المنطقة، مشيرًا أنها حاولت الإيقاع بضرتها، فأعطت العنتيل رقم هاتفها المحمول لاستدراجها وإقامه علاقة معها، نظرًا لغيرتها العمياء، وعلمنا أن النقود التي كانت تختفي أثناء زواجها من نجلي كانت تعطيها له، خشية من افتضاح أمرها.وأكمل والد الزوج، أن "العنتيل" بالفعل اتصل بزوجة نجلي كثيرًا، حسب الاتفاق المبرم بينه وبين طليقة نجلي، وكان الاتصال ليس من رقم واحد ولكن من عدة أرقام، حتى نفذ صبرها، وقررت أن تخبرني أنا وزوجها بكل شيء، لأنها لم تكن تعلم ماذا يريد منها هذا الرجل وهي لا تعرفه، فقررنا أن تستمر زوجة نجلي بالرد على مكالماته حتى نعرف هويته ومن أين جاء بهذا الرقم؟، موضحا أنها بالفعل هاتفته عدة مرات حتى تسقطه في الفخ.وأشار "الحاج وحيد": ابني وائل اتفق معها على استدراجه حتى يأتي إلى المنزل، وبالفعل أوهمته أنها تقبل إقامة علاقة معه ولكن بشرط أن يأتي إلى منزلها، وما أن وصل إلى المنزل حتى فاجئه الزوج وووالده وعمه وآخرين بأنهم نصبوا له فخا، وضغطوا عليه، لمعرفة من ورائه، ودفعه للسعي وراء زوجة ابني، فأكد "العنتيل" أنه لا يعرف هذه الزوجة من قبل ولكن إحدى عشيقاته أعطته رقم هاتف الزوجة وطلبت منه فعل ذلك، وأقر "العنتيل" باسمها، فاكتشف الزوج أن طليقته وراء هذه القصة.وأوضح والد الزوج، أنه عقب معرفته أن زوجته وراء هذه القصة، حصل منه على هاتفه ليفاجئ بصور وفيديوهات للعديد من السيدات والفتيات في المنطقة معه، وتصل عدد الفيديوهات لأكثر من ١٠٠ فيديو، بالاضافة لسيدات كثيرة بداخل الفيديوهات، ومعظمهن متزوجات ولديهن أبناء."لم ينته الأمر عند ذلك"، يستكمل الحاج حديثه، قائلًا: " قررنا الرجوع لإخوته الرجالة"، وبالفعل جاءوا اخوته إلى المنزل، وطلبنا منهم أن يترك المنطقة، ولكنهم رفضوا، فطلبنا تدخل أحد كبار منطقة أوسيم وهو الأستاذ "فرحات"، وتم عقد جلسة عرفية، وبالفعل اتفقنا على خروج هذا الرجل وأسرته من المنطقة، بعد ارتكابه أفعال فاضحة، خاصة ما احتواه هاتفه المحمول من ممارسات وأعمال منافية للآداب."لم يخرج من المنطقة"، أضاف "الحاج وحيد"، أنه بعد مرور عدة أيام لم يترك "العنتيل" المنطقة كما اتفقنا مع أسرته، بل وهددنا هو وأخوته، فقررنا أن نذهب أنا ونجلي لتقديم بلاغ ضده وبحوزتنا هاتفه الذي حصلنا عليه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه.وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على "عنتيل"، اعتاد ممارسة الرذيلة مع السيدات وتصويرهن، حيث تم القبض عليه بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخاصة به، والتى تجمعه مع سيدات فى أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة عنتيل الجيزة، أن المتهم يدعى " ع.ص" أربعيني العمر، وأنه يقطن بمنطقة أوسيم منذ سنوات، موضحة أن المتهم متزوج ولديه "ولد وبنت" ويبلغ الإبن ١٢ عامًا.