تعرف على تشكيل بايرن ميونيخ الجديد بعد ضم دوجلاس كوستا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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أعلن مسؤولو بايرن ميونيخ الألماني، استعادة النجم البرازيلي دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس الإيطالي، إلى قلعة البافاري، خلال الموسم الجاري.

تشكيل بايرن ميونيخ بعد عودة دوجلاس كوستا 

ويحمل بايرن ميونيخ لقب الخماسية بعد أن توج بالدوري والكأس والسوبر في ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

ومن المتوقع أن يصبح تشكيل بايرن ميونيخ تحت قيادة المدرب هانزي فليك المدير الفني للفريق الكروي الأول، في ظل تواجد كوستا كالآتي:- 

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: بنجامين بافارد – نيكلاس زوله – جيروم بواتنج – دوجلاس كوستا

الوسط: جوشوا كيميتش – ليون جوريتسكا – سيرجي جنابري – توماس مولر – لوروا ساني
 
الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكي.

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ليفاندوفسكي كوستا دوري أبطال أوروبا ‏بايرن ميونيخ

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