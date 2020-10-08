6 % نمو في الاقتصاد الفرنسي بالربع الثالث

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
Advertisements

أفادت تقديرات البنك المركزي الفرنسي اليوم، الخميس، أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 16 بالمئة في الربع الثالث من العام، بعد تراجع غير مسبوق بلغ 13.8 بالمئة في الشهور الثلاثة السابقة، في تأكيد على توقعات سابقة.
 
وتراجع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بشدة نحو الركود في الربع الثاني من العام بعد فرض مجموعة من أشد إجراءات العزل العام في أوروبا للحد من تفشي فيروس كورونا على مدى شهرين.
 
وقال البنك المركزي إنه منذ رفع هذه الإجراءات في 11 مايو انتعش نشاط الشركات وسجل الاقتصاد معدلات تشغيل أقل بخمسة بالمئة عن معدلات ما قبل الأزمة في سبتمبر، وذلك استنادا لنتائج مسح شهري شمل 8500 شركة.
 
كما توقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية هذا الأسبوع نمو الاقتصاد 16 بالمئة لكنه حذر من أنه من المرجح أن يشهد فتورا في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام في ظل زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 مجددا.

أخبار تهمك

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

إصابة معلم بفيروس كورونا أثناء إعطائه دروس التقوية بكفر الشيخ

منذ ساعة و نصف

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب

منذ 41 دقيقة

دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يومين

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

07:31 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

03:32 م

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

04:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»